Geht es endlich los, United Overseas BankADR?

In den letzten vier Wochen wurde bei United Overseas Bank eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die United Overseas Bank-Aktie ein Durchschnitt von 28,26 SGD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 28,4 SGD, was einer Abweichung von +0,5 Prozent entspricht. Deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und für diesen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die United Overseas Bank-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber United Overseas Bank eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird der Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung gegeben.

Des Weiteren haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält United Overseas Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell wird die United Overseas Bank mit einem Wert von 31,34 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Neutral".

