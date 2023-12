Geht es endlich los, Unitas?

Die Unitas wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,035 HKD) um +16,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Laut der technischen Analyse ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 HKD, was einer Abweichung von -41,67 Prozent entspricht. In diesem Zeitraum wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) wird Unitas als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,33 liegt, was einem Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,01 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Unitas liegt bei 62,5 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 68,82 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Unitas war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Unitas kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Unitas jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Unitas-Analyse.

Unitas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...