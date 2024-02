Geht es endlich los, Umweltbank?

Die Umweltbank verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 4%, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche eine negative Differenz von -0,79% darstellt. Aus diesem Grund haben unsere Analysten dem Dividendenansatz der Umweltbank heute eine "Neutral"-Bewertung verliehen.

Von fundamentaler Seite betrachtet gilt die Aktie der Umweltbank als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,37. Dies liegt insgesamt 5% unter dem Branchendurchschnitt von 13,09 im Segment "Handelsbanken". Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über Umweltbank. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse deutet auf eine schlechte Performance der Umweltbank-Aktie hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt erhält die Umweltbank demnach gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analyseansätzen, wobei vor allem die technische Analyse auf eine negative Performance hinweist.