Geht es endlich los, Ukrproduct?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern geben die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Falle von Ukrproduct zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ukrproduct blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ukrproduct-Aktie beträgt aktuell 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Ukrproduct derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3.79%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental gesehen ist Ukrproduct im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 gehandelt, was 6 Prozent über dem Branchen-KGV von 23,6 liegt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.