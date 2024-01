Geht es endlich los, Uber?

Die Analysten schätzen die Uber-Aktie langfristig als "Gut" ein, wobei 22 Bewertungen positiv, 1 neutral und keine negativ sind. Im letzten Monat gab es eine positive Bewertung und keine negativen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 52,86 USD, was einer erwarteten Performance von -17,82 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 64,32 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, was zu einem neutralen Gesamtrating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung, und in den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zu Uber veröffentlicht. Trotzdem gab es in den letzten Tagen vermehrt positive Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Die analytische Seite zeigt jedoch überwiegend negative Signale, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs von 64,32 USD als positiv bewertet, da er mit +38,17 Prozent deutlich über dem GD200 (46,55 USD) liegt. Auch der GD50 von 59,35 USD weist mit +8,37 Prozent einen positiven Trend auf, was insgesamt zu einer positiven Bewertung des Aktienkurses führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was insgesamt zu einer negativen Gesamteinschätzung führt.