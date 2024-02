Geht es endlich los, US Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "U.S. Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen in Betracht zieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Us Energy liegt bei 66,67 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 53,13 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" angesehen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Us Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -21,54 Prozent, was zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 1,05 USD, was einer Abweichung von -2,86 Prozent entspricht und somit zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Bei Us Energy waren die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "neutral" eingestuft.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Us Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "schlecht" bewertet.