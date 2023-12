Geht es endlich los, UG Healthcare?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Ug Healthcare wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 59,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ug Healthcare weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,77, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält Ug Healthcare damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Ug Healthcare mit einem Kurs von 0,096 SGD derzeit -4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" angegeben, da die Distanz zum GD200 -31,43 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" beurteilt.

Was die Anleger betrifft, so wurde Ug Healthcare in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt dies die Einstufung als "Neutral" zu.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Ug Healthcare festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt erhält Ug Healthcare daher eine "Neutral"-Rating auf verschiedenen Ebenen.

UG Healthcare kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich UG Healthcare jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen UG Healthcare-Analyse.

UG Healthcare: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...