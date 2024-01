Geht es endlich los, Trigano?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trigano-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 78, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,77 liegt und damit als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Trigano in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, ohne positive Diskussionen. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Trigano-Aktie am letzten Handelstag bei 140,5 EUR lag, was eine Steigerung um 7,92 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 130,19 EUR bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 137,57 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Trigano-Aktie mittel ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung ändert sich kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Trigano-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI als auch die Stimmung und die technische Analyse eine eher negative Einschätzung.