Geht es endlich los, Treasury Wine Estates?

Die technische Analyse der Treasury Wine Estates zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 11,86 AUD verläuft. Der Aktienkurs schloss bei 10,64 AUD, was einem Abstand von -10,29 Prozent entspricht und die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 11,04 AUD, was einer Differenz von -3,62 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten ist Treasury Wine Estates im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Getränke) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,57 im Vergleich zum Branchen-KGV von 43,74, was eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Treasury Wine Estates liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Treasury Wine Estates-Aktie auf Basis der technischen Analyse, fundamentaler Aspekte, Sentiment und Buzz sowie des Relative Strength Index.

