Geht es endlich los, Toread?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich optimistisch gegenüber Toread eingestellt waren. In den 12 Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Äußerungen. An einem Tag waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Toread daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Toread mit 5,41 CNH inzwischen um +3,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Schlecht" vergeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -24,12 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Toread mit einer Rendite von -33,66 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,55 Prozent. Auch hier liegt Toread mit 23,1 Prozent deutlich darunter. Aufgrund der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Toread in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toread 46. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Damit ist Toread aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.