Geht es endlich los, Toho Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Bei der Toho Bank liegt der RSI derzeit bei 36, was zu einer „neutralen“ Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 38,16 und zeigt ebenfalls eine „neutral“-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von „neutral“.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als „neutral“ bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toho Bank derzeit bei 252,22 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 303 JPY steht. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +20,13 Prozent, was als „gut“ bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 287,96 JPY, was einer Distanz von +5,22 Prozent entspricht und ebenfalls als „gut“ eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von „gut“.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass die Toho Bank in den sozialen Medien zuletzt nicht besonders im Fokus stand. Es gab weder besonders positive noch negative Diskussionen oder Themen rund um die Bank, was zu einer Gesamtbewertung von „neutral“ führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bewertungen für die Toho Bank derzeit bei „neutral“ liegen, sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.