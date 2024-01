Geht es endlich los, The Environmental?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wiederum kann kurzfristige Kursrückgänge bei überkauften Titeln und Kursgewinne bei überverkauften Titeln bedeuten. Die RSI-Analyse für Environmental basierend auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass der RSI7 aktuell bei 28,57 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 42,86, was darauf hindeutet, dass Environmental weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation zu Environmental gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Environmental resultiert.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Environmental in den sozialen Medien zwar diskutiert wurde, es jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Environmental beschäftigt. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung abgegeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Environmental-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,22 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,255 AUD liegt, was eine Abweichung von +15,91 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,23 AUD über dem gleitenden Durchschnitt des GD50, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.