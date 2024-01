Geht es endlich los, Teuton?

Die Teuton-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Teuton-Aktie mit einem Wert von 439,92 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer Differenz von 37 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 320. Aufgrund des relativ hohen KGV kann die Aktie als "teuer" eingestuft werden und erhält daher in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Teuton-Aktie bei 1,21 CAD verläuft, was eine positive Einschätzung ergibt. Der Aktienkurs ist um 14,05 Prozent über dieser Linie, was auf eine gute Performance hinweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Teuton-Aktie mit einem Niveau von 1,15 CAD um 20 Prozent darüber, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die technische Analyse eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Teuton-Aktie liegt bei 45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 34,07, was ebenfalls eine neutrale Einschätzung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich somit, dass die Teuton-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, was Anlegern eine umfassende Einschätzung ermöglicht.