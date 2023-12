Geht es endlich los, Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Tesla wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 24,58 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Tesla-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterverkauft ist.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung zeigt sich eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" basierend auf 26 Analystenbewertungen der Tesla-Aktie in den letzten zwölf Monaten. Von den abgegebenen Kurszielen ergibt sich jedoch, dass die Aktie um -11,49 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität für Tesla wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat Tesla im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,19 Prozent erzielt, was 40,8 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 5,56 Prozent, wobei Tesla aktuell 30,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

