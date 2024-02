Geht es endlich los, Tenaya Therapeutics?

Tenaya Therapeutics erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen, die eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" ergaben. Dies setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates zu Tenaya Therapeutics vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 16,33 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 187,05 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Tenaya Therapeutics mit einem Kurs von 5,69 USD aktuell +44,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +40,49 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tenaya Therapeutics-Aktie beträgt 46, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,31, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt das Internet eine mittlere Diskussionsintensität für Tenaya Therapeutics, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.