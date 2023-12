Geht es endlich los, Telefonica?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei einer Analyse der Telefonica-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert bei 62,91 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 57,79 liegt, zeigt ein "Neutral"-Rating an. Somit erhält Telefonica eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse der Telefonica-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,81 EUR liegt, was einer Differenz von -5,93 Prozent zum letzten Schlusskurs (3,584 EUR) entspricht. Auf Basis dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,76 EUR) und der ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (Unterschied von -4,68 Prozent), ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt wird die Telefonica-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu Telefonica ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch eine "Gut"-Bewertung abgeleitet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt gegenüber Telefonica. Es gab 12 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Telefonica von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.