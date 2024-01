Geht es endlich los, TeamViewer?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren, sondern auch auf der langfristigen Beobachtung der Online-Kommunikation. In Bezug auf Teamviewer zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen tendiert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Teamviewer überwiegend positiv gesprochen. In den letzten Tagen hat jedoch die negative Kommunikation zugenommen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt einen durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage von 15,14 EUR für die Teamviewer-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,06 EUR, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Teamviewer-RSI bei 18,69 liegt, was auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 39,47, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält Teamviewer gemischte Bewertungen basierend auf verschiedenen Faktoren, wobei das Anleger-Sentiment sich in letzter Zeit neutralisiert hat. Die Aktie bleibt also in Bezug auf die verschiedenen Bewertungskriterien in einem neutralen bis leicht negativen Bereich.

