Geht es endlich los, Target Hospitality?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI der Target Hospitality liegt bei 65,89, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,51 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Target Hospitality beträgt derzeit 12,92 USD. Da der Aktienkurs bei 9,45 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -26,86 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 9,72 USD, was einer Differenz von -2,78 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Target Hospitality derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit, mit einer Differenz von 2,74 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,74 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass die Aktie von Target Hospitality in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen hervorruft. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Target Hospitality, was insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung als "Gut".