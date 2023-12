Geht es endlich los, Tama Home?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Tama Home-RSI liegt bei 37,14, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 41,63, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Tama Home konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen in den sozialen Medien, noch eine nennenswerte Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tama Home-Aktie mit 3670 JPY einen Abstand von +3,98 Prozent zum GD200 (3529,53 JPY) aufweist, was auf ein neutrales Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, beträgt 3479,4 JPY, was einen Abstand von +5,48 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Stimmung bei den Anlegern in Bezug auf Tama Home. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Tama Home daher in den verschiedenen Bewertungskategorien die Gesamteinschätzung "Neutral".