Geht es endlich los, Tai Ping Carpets?

Die Dividendenrendite von Tai Ping Carpets beträgt 10,98 Prozent, was 4,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Tai Ping Carpets in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tai Ping Carpets wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4,42 und liegt damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 in der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Tai Ping Carpets mit einer Rendite von 49,62 Prozent mehr als 55 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,77 Prozent aufweist, liegt die Rendite mit 45,85 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.