Geht es endlich los, Tai Cheung?

Die Tai Cheung-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 3,57 HKD, während der Kurs der Aktie bei 3,3 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,56 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,22 HKD führt zu einer Abweichung von +2,48 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Tai Cheung-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 31, was dazu führt, dass das Wertpapier als weder überkauft noch überverkauft bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher erhält die Tai Cheung-Aktie ein "Neutral"-Rating.