Geht es endlich los, TWC?

Die Twc-Aktie wird von Experten als unterbewertet angesehen, da sie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,34 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 29,58 liegt. Dies ergibt eine Abweichung von 62 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der Twc-Aktie zeigt einen Wert von 32 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (42,59) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Twc.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Twc-Aktie (16,69 CAD) um -4,3 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (17,44 CAD) ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (16,6 CAD) wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Twc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Twc besonders negativ diskutiert, wobei an einigen Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit erhält Twc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.