Geht es endlich los, TAG Immobilien?

Die Aktienanalyse von Tag Immobilien zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung neutral sind. Die Anleger-Stimmung ist laut der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine schlechte Bewertung, während der RSI25 für 25 Tage als neutral eingestuft wird. Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt eine gute Bewertung, während die kurzfristige Analyse eine schlechte Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Tag Immobilien eine neutrale Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.