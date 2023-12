Geht es endlich los, SysGroup?

Weitere Suchergebnisse zu "BlueRiver Acquisition Corp":

Sysgroup wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion anhand der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Zudem wurden in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, basierend auf der Auswertung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher bewerten wir die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Sysgroup aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 83,33 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf dieser Basis. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 73, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Sysgroup im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,57 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Sysgroup damit 37,87 Prozent über dem Durchschnitt (-9,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -9,71 Prozent, und die Sysgroup liegt aktuell 38,28 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut" auf dieser Ebene.