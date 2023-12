Geht es endlich los, Symphony?

Die fundamentale Analyse von Symphony zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,91 liegt, was deutlich über dem Branchenmittel von 20,84 in der Branche "Kapitalmärkte" liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft. Aufgrund dieser Bewertung wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird Symphony sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,68 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt. Somit zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Finanzsektor zeigt sich, dass Symphony eine Rendite von 8,66 Prozent erzielt hat, was mehr als 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -5,85 Prozent, während Symphony eine Rendite von 14,51 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Stimmung für Symphony als neutral eingestuft, da sich in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt haben. Ebenso wird die Diskussionsstärke als neutral bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.