Geht es endlich los, Sunsea AIot?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunsea Aiot liegt bei einem Wert von 105 und befindet sich somit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Kommunikationsausrüstung". Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sunsea Aiot liegt bei 88,78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 54 eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Sunsea Aiot in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sunsea Aiot-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,37 CNH lag und der aktuelle Schlusskurs (9,59 CNH) um +14,58 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der aktuelle Schlusskurs darunter (-6,35 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sunsea Aiot-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.