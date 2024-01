Geht es endlich los, Stellantis?

Die Aktienanalyse von Stellantis zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die technische Analyse wird ein positiver Trend festgestellt, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 11,25 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts eine geringfügig negative Entwicklung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stellantis daher eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse gemischte Ergebnisse. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage führt zu einer "Neutral"-Bewertung, während der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da Stellantis als überkauft eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Stellantis.

Die Aktienanalyse von Stellantis zeigt somit gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bereichen, was Anlegern eine klare Einschätzung erschwert.