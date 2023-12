Geht es endlich los, Star Equity Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Star Equity Holdings":

Die Aktie von Star Equity zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Fundamental betrachtet wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 841,9, was einem Abstand von 773 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 96,45 entspricht. Daher wird auch hier eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Star Equity von 1,06 USD eine positive Entfernung von +8,16 Prozent vom GD200 (0,98 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 1 USD, was einem Abstand von +6 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs der Star Equity-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Star Equity zeigt mit einem Niveau von 57,89 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 45,78 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Aktie von Star Equity gemischte Signale in Bezug auf Sentiment, Fundamental und technische Analyse. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Einschätzung der Aktie berücksichtigen.