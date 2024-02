Geht es endlich los, StIves?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kin & Carta ergibt sich auf 7-Tage-Basis ein RSI von 25 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 67,06 und zeigt somit an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien wurde Kin & Carta in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt, dass Kin & Carta eine geringere Aktivität aufweist und die Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer negativen Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Kin & Carta 36,82 Prozent über dem GD200, was als positives Signal gewertet wird. Der GD50 zeigt hingegen eine neutrale Situation an, da der Kurs 1,81 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Kin & Carta-Aktie eine positive Bewertung auf Basis des RSI, eine neutrale Anleger-Stimmung und eine positive charttechnische Einschätzung.