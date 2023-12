Geht es endlich los, Square Enix Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Square Enix":

Die technische Analyse der Square Enix-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 133,18 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 30,8 JPY weicht somit um -76,87 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 31,82 JPY, so liegt der letzte Schlusskurs mit nur -3,21 Prozent Abweichung auf ähnlichem Niveau. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Square Enix-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie in den sozialen Medien festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Square Enix auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls keine deutlichen Ausschläge in der Anlegerstimmung wider. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb auch hier die Einschätzung "Neutral" lautet.

Abschließend zeigt die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI), dass die Square Enix-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI für 7 Tage (68,18) als auch der RSI25 (59) deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Square Enix auf verschiedenen Analyseebenen eine "Neutral"-Bewertung.