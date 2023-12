Geht es endlich los, Spotlight AB?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Spotlight-RSI liegt bei 27,27, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 50,41 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Spotlight in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen Wochen zeigte sich weder eine überwiegend positive noch negative Tendenz, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet ergibt sich ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität ist mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Spotlight aktuell bei 2,48 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt bei 2,46 EUR, was einem Abstand von -0,81 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,3 EUR, was einem positiven Signal von +6,96 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.