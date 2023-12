Geht es endlich los, Speedy Global?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Speedy Global-RSI liegt bei 44,44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 39,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Speedy Global zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Speedy Global war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Speedy Global bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben bei Speedy Global auf sozialen Plattformen neutral ausgerichtete Kommentare und Befunde gemessen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Speedy Global aufgegriffen. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Speedy Global bei 4,15, was unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent) liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 35,88 auf. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.