Geht es endlich los, Smartgroupration?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Smartgroup im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Smartgroup in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über Smartgroup deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von Smartgroup liegt aktuell bei 35,54, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 7,86 AUD erhält Smartgroup die Einstufung "Gut", da der aktuelle Kurs (8,95 AUD) um +13,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,5 AUD führt zu einer positiven Bewertung, da die Abweichung +5,29 Prozent beträgt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".