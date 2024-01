Geht es endlich los, Sleep Cycle AB?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet, oder für 25 Tage als RSI25, und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Sleep Cycle-RSI liegt bei 72,5, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 37,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts kann dabei helfen, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sleep Cycle-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 30,35 SEK. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 37 SEK (Unterschied +21,91 Prozent), wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (33,03 SEK) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darüber (+12,02 Prozent), und die Sleep Cycle-Aktie erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Sleep Cycle in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Beiträge zur Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Sleep Cycle ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.