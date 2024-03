Geht es endlich los, Sinomine Resource?

Die technische Analyse der Sinomine Resource zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 41,21 CNH liegt. Der Aktienkurs von 35,93 CNH verzeichnet einen Abstand von -12,81 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 35,28 CNH, was einer Differenz von +1,84 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich laut dieser Analyse ein "Neutral"-Befund.

Das Anleger-Sentiment war in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, jedoch wurde in den vergangenen Tagen vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit Sinomine Resource diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Sinomine Resource. Das Interesse an dem Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat Sinomine Resource im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,58 Prozent erzielt, was 10,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,6 Prozent, wobei Sinomine Resource aktuell 10,98 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.