Geht es endlich los, Silver One?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Aktie von Silver One auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Silver One diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite im Vergleich zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,67) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Silver One von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Silver One damit 11,51 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,94 Prozent, und Silver One liegt aktuell 11,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Silver One-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Silver One jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silver One-Analyse.

Silver One: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...