Geht es endlich los, Silver Life?

Die technische Analyse der Silver Life-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 994 JPY etwa 21,52 Prozent unter dem GD200 (1266,64 JPY) liegt. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1046,5 JPY. Damit zeigt sich auch hier ein negativer Trend, da der Abstand zum Kurs bei -5,02 Prozent liegt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Silver Life als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer Bewertung der Aktie als "neutral" führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf Silver Life wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Einschätzung als "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Silver Life zeigt der RSI7 einen Wert von 77,91 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, wodurch eine "neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält das Silver Life-Wertpapier daher ein "schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

