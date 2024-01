Geht es endlich los, Sherwin-Williams?

Die technische Analyse zeigt, dass Sherwin-Williams derzeit einen positiven Trend verzeichnet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24 auf, was sie im Vergleich zur Branche als preisgünstig erscheinen lässt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Allerdings gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Sherwin-Williams in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund des negativen Stimmungsbarometers führt. Das Unternehmen steht derzeit im neutralen Bereich in Bezug auf die Häufigkeit der Diskussionen.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Sherwin-Williams derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich eine negative Gesamtbewertung für Sherwin-Williams auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, des KGV, des Sentiments und des RSI.