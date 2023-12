Geht es endlich los, Shenzhen Deren Electronic?

Die Shenzhen Deren Electronic hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung erhalten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die fundamentale Bewertung ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Deren Electronic bei 41 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhalten, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,16 CNH lag, was einem Unterschied von +7,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem aktuellen Wert von 9,89 CNH auf ähnlichem Niveau, was eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis ergibt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Shenzhen Deren Electronic wird als "Schlecht" eingestuft, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Shenzhen Deren Electronic, wobei die Dividendenpolitik und das langfristige Stimmungsbild als negativ eingeschätzt werden, während die fundamentale und technische Bewertung neutral bis positiv ausfallen.