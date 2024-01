Geht es endlich los, Shanxi Xishan Coal, Electricity Power?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick günstiger erscheint. Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt das KGV von Shanxi Coking Coal Energy mit einem Wert von 6,13 auf ähnlichem Niveau, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanxi Coking Coal Energy-Aktie positive Entwicklungen aufweist. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten erhöht war, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Abschließend ist die Dividende von Shanxi Coking Coal Energy mit 13,81 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,58 % deutlich höher zu bewerten, was zu einer guten Einstufung führt.