Geht es endlich los, Shanghai Mechanical, Electrical Industry?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shanghai Mechanical And Electrical Industry liegt bei 64,94 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 78,47 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung bei Shanghai Mechanical And Electrical Industry festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich zum Positiven gewandelt hat. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge weisen auf eine höhere Aufmerksamkeit hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Anleger-Sentiments in sozialen Medien zeigt sich, dass über Shanghai Mechanical And Electrical Industry in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Mechanical And Electrical Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,97 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,48 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer negativen Abweichung von -7,57 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.