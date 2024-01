Geht es endlich los, Shanghai Dazhong Public Utilities?

Die Shanghai Dazhong Public Utilities-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass dieser Wert aktuell bei 3,22 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,99 CNH liegt, was einem Unterschied von -7,14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,08 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nur knapp darunter (-2,92 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine nennenswerte Zunahme oder Abnahme, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wurde.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von 1,87 Prozent für Shanghai Dazhong Public Utilities, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 0,01 Prozent, wobei die Aktie mit 1,86 Prozent ebenfalls darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wurde die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Abschließend wurde die Aktie basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 von 37,5 und der RSI25 von 59,62 führten zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.