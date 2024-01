Geht es endlich los, Sartorius?

Die Sartorius-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 327,86 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 333,2 EUR lag, was einer Abweichung von +1,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 282,2 EUR, was einer Abweichung von +18,07 Prozent für den letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen ist zurückgegangen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sartorius-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Sartorius eine Performance von -13,32 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Aktie damit um -4,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance von Sartorius um 4,6 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sartorius-Aktie liegt bei 54,58, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,58, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.