Geht es endlich los, Sanyo Special Steel?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktienkursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei Sanyo Special Steel liegt der RSI bei 62,31, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet mit einem Wert von 72,19 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Das Internet kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Sanyo Special Steel zeigt sich eine mittlere Diskussionstätigkeit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um Sanyo Special Steel hin. Die Anlegerstimmung wird als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Sanyo Special Steel sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der aktuelle Kurs weist eine Abweichung von -19,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -14,78 Prozent aufweist.

Insgesamt wird Sanyo Special Steel aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.