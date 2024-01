Geht es endlich los, SYNLAB?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse und misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein RSI von 96,15 führt zu einer Einstufung von "Schlecht" für die Synlab-Aktie. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, weist einen Wert von 48,41 auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der Auswertung des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Synlab-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzzes.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Synlab mit 11,56 EUR eine Entfernung von +18,32 Prozent vom GD200 (9,77 EUR) aufweist, was als positives Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 11,23 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Synlab-Aktie jedoch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auch die Analyse der Anlegerstimmung zeigt gemischte Signale. Während die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung. Allerdings ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Synlab hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.