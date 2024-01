Geht es endlich los, Rubellite Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI der Rubellite Energy einen Wert von 25 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Rubellite Energy daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für Rubellite Energy basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Rubellite Energy-Aktie ein Durchschnitt von 2,13 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,08 CAD, was einer Abweichung von -2,35 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,33 CAD) zeigt mit einem Unterschied von -10,73 Prozent eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rubellite Energy somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Analysten schätzen die Rubellite Energy-Aktie langfristig als "Gut" ein, da von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Einschätzung abgaben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 3,1 CAD, was einer Erwartung von 49,04 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Rubellite Energy daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen.