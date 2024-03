Geht es endlich los, Roku?

Der Aktienkurs von Roku hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Telekommunikationsdienste" eine Unterperformance von 219,23 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 294,18 Prozent, und Roku liegt aktuell 291,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Roku beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,14 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" bedeutet. Daher erhält Roku für seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Roku liegt der 7-Tage-RSI bei 24,91 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Roku auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Roku eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Roku. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über Roku waren unwesentlich mehr oder weniger als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.