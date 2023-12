Geht es endlich los, Ready Capital?

Die technische Analyse der Ready Capital Corp zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 10,53 USD liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht, da er keine Abweichung vom GD200 (10,53 USD) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 10,18 USD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand +3,44 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Ready Capital Corp wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,73 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,39 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ready Capital Corp zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich positiv entwickelt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine neutrale bis positive Bewertung für die Ready Capital Corp-Aktie.