Geht es endlich los, Rational?

Die Rational-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 34,21 höher ist als der Branchen-Durchschnitt von 31,17. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse hingegen zeigt ein positives Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rational-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 640,73 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 731 EUR liegt, was einem Unterschied von +14,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 674,24 EUR deutlich unter dem letzten Schlusskurs (+8,42 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Rational-Aktie ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Rational momentan eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Rational-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 44,74 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Rational-Aktie, mit einer Überbewertung auf fundamentaler Basis, einem positiven Bild in der technischen Analyse und einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Dividende und den RSI.