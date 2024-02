Geht es endlich los, RIV Capital?

Die Stimmung und der Buzz rund um Riv Capital wurden in den letzten Monaten anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Stimmungsänderungsrate beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

In den letzten zwei Wochen wurde Riv Capital von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Riv Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund des gleitenden Durchschnitts von 0,12 CAD.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergab beide Male eine "Neutral"-Einstufung, da Riv Capital weder überkauft noch -verkauft war.

Insgesamt ergibt sich also für Riv Capital eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.